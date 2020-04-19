Как будет работать госпитальное судно «Иртыш», задействованное в борьбе с COVID-19

Госпитальное судно «Иртыш» во Владивостоке приведено в готовность к борьбе с распространением коронавируса и сможет принимать пациентов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что на корабле уже развернуто 450 мест. В настоящий момент ведутся все необходимые работы по дооборудованию стационара и других медицинских помещений.

Как сообщают «Известия», судно сможет принимать зараженных как с берега, так и в море. Для этого на нем предусмотрены трапы и электрический кран для подъема людей. Кроме того, на борту может базироваться вертолет Ка-27ПС.

Для осуществления полноценного лечения пациентов на корабле созданы хирургическое, реанимационное, терапевтическое и приемное отделение, а также отделение интенсивной терапии, палаты для выздоравливающих, рентгенкабинет, диагностический центр и аптека. В ходе терапии заболевшие смогут позаниматься на тренажерах и в залах игрового спорта.

«Иртыш» — одно из четырех судов проекта 320, построенных в 1980-х годах в Польше. Оно вошло в состав Тихоокеанского флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты рассчитали сроки завершения эпидемии COVID-19.

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