На Украине усомнились, что государство продолжит существовать в будущем
По словам экс-депутата Верховной рады, действия Киева «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».
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Фото, видео: ТАСС / Ратмиров Андрей; YouTube / 112 Украина
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман считает — эпидемия СОVID-19 на Украине однажды закончится, но нет уверенности в том, что государство к тому времени продолжит свое существование. Об этом экс-парламентарий рассказала в эфире телеканала «112 Украина».
Анна Герман утверждает, что сейчас действия Киева «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу». По ее мнению, действующая власть больше заботится о получении нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), нежели о борьбе с коронавирусом.
По ее словам, «самое обидное, что никто не думает про перспективы» Украины после завершения пандемии коронавирусной инфекции.
«Никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» — спрашивает экс-депутат.
Анна Герман подчеркнула, что ставит этот вопрос уже очень давно, однако у нее «к сожалению, нет на него оптимистичного ответа».
Ранее 5-tv.ru писал, что пандемия СОVID-19 вызвала «судороги» экономики на Украине.
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