После скандала с избиением Муцениеце удивила фанатов нежным фото с Прилучным

Скандал вокруг развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце продолжает набирать обороты. Сегодня актриса призвала всех поклонников в Instagram быть бдительными и не доверять информации о ее семье, исходящей не от нее лично, либо от ее адвокатов. При этом пост она сопроводила неожиданно нежным фото с благоверным, которого сама же обвиняла в домашнем насилии.

«Друзья, почитайте внимательно! Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме нас и наших официальных представителей! Это — @pravobloger и @mariam_bibi_. Все остальное — ложная информация! Спасибо за понимание!» — написала Муцениеце.

Instagram @agataagata

Ранее звезда обвинила собственного супруга, актера Павла Прилучного, в бытовом насилии. По ее словам, он ее избил, отобрал мобильный телефон и пытался выгнать из дома в разгар пандемии коронавируса. После поста актрисы, назвавшей имена своих защитников, одна из женщин-юристов также выступила с обращением к общественности, подтвердив свой статус.

«Во избежание недомолвок с разрешения Агаты информирую о том, что я действительно являюсь ее адвокатом и никаких комментариев не даю и на вопросы не отвечаю. Прошу отнестись с пониманием и уважением к адвокатской тайне», — написала защитница.

Поклонники на странице Муцениеце все еще надеются на воссоединение семьи актеров.

«Такая пара красивая. Надеюсь, что Паша опомнится и примет правильное решение»

«Очень красивые! Очень жаль, что так вышло», — писали фолловеры.

Некоторые в то же время обвиняли Агату в том, что она спекулирует на теме развода и эпатирует публику неожиданными совместными фото с супругом.

Примечательно, что ранее в этот же день сам Павел Прилучный прервал долгое молчание и решил прокомментировать заявления супруги о домашнем насилии. Как писал 5-tv.ru, актер сообщил, что в настоящий момент их совместные дети проживают у него и весело проводят время. На вопрос поклонников, бил ли он свою жену, он ответил уклончиво, призвав не лезть в тему его развода, так как, по его словам, «вопрос закрыт давно».

Расставание Прилучного и Муцениеце случилось в феврале 2020 года. После девяти лет брака и нескольких попыток наладить отношения они приняли решение о разводе.