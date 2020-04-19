Новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии
Глава Минпромторга сказал, что поставки перспективных танков в войска начнутся в 2021 году.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / MIT Russia, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool
Перспективный танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел боевые испытания в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Да, совершенно верно, они (танки „Армата“ — Прим. ред.) были в Сирии. В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы», — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.
Мантуров подчеркнул, что «Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит дополнительные тесты, по итогам которых подвергается модернизации.
«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — добавил он.
Глава Минпромторга утонил, что Россия планирует поставлять перспективный танк на экспорт. Иностранные заказчики уже направили ряд предварительных запросов. Однако продавать «Арматы» за рубеж нельзя, пока они не поступят в российские войска и не получат паспорт экспортного облика.
«Со следующего года — после того, как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика — мы начнем работать с иностранными заказчиками», — заверил министр.
Как напоминают «Дни.ру», российский танк Т-14 на платформе «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он оснащен активной системой защиты (APS). Это сводит на нет эффективность целого поколения противотанковых средств, в том числе американского комплекса «Джавелин».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы признали российский Т-14 совершенным танком. Они обратили внимание на то, что он станет первой военной машиной своего класса, оснащенной туалетом.
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