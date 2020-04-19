Новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии

Глава Минпромторга сказал, что поставки перспективных танков в войска начнутся в 2021 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / MIT Russia, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool

Тема:
Война в Сирии

Перспективный танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» прошел боевые испытания в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Да, совершенно верно, они (танки „Армата“ — Прим. ред.) были в Сирии. В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы», — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.

Мантуров подчеркнул, что «Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит дополнительные тесты, по итогам которых подвергается модернизации.

«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — добавил он.

Глава Минпромторга утонил, что Россия планирует поставлять перспективный танк на экспорт. Иностранные заказчики уже направили ряд предварительных запросов. Однако продавать «Арматы» за рубеж нельзя, пока они не поступят в российские войска и не получат паспорт экспортного облика.

«Со следующего года — после того, как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика — мы начнем работать с иностранными заказчиками», — заверил министр.

Как напоминают «Дни.ру», российский танк Т-14 на платформе «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он оснащен активной системой защиты (APS). Это сводит на нет эффективность целого поколения противотанковых средств, в том числе американского комплекса «Джавелин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы признали российский Т-14 совершенным танком. Они обратили внимание на то, что он станет первой военной машиной своего класса, оснащенной туалетом.

Тема:
Война в Сирии
17 апр
Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии
15 апр
Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре
15 апр
Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
14 апр
Отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора
9 апр
Россия и Турция в третий раз провели совместное патрулирование в Сирии
8 апр
Саперы ведут разминирование поселка в Идлибской зоне деэскалации
7 апр
В Сирии возвращается к мирной жизни поселок в Идлибской зоне деэскалации
3 апр
Еще один населенный пункт в Сирии возвращается к мирной жизни
1 апр
Как в Сирии готовят страну к полному закрытию границ из-за COVID-19
31 мар
Борьбу с коронавирусом усиливают в Сирии

Читайте также

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
После скандала с избиением Муцениеце удивила фанатов нежным фото с Прилучным
19:35
Новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии
19:21
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 апреля
19:13
Маски для лица в домашних условиях — рецепты от косметолога
19:05
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
18:53
Житель Петербурга держит в однокомнатной квартире семь собак и двух рысей

Сейчас читают

«Наташ, мы там все уронили»: как мем про котов стал символом всех проблем
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
«Чудо, а не мама!» — Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок