В Сирии стартовала программа «Водопровод в каждый дом»
В Алеппо решили покончить с засухой и дефицитом питьевой воды.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В сирийском Алеппо на программу «Водопровод в каждый дом» власти собираются потратить 700 миллионов сирийских фунтов, в российских рублях это примерно 250 миллионов.
Заржавевшие краны, неработающая сантехника, пустые чайники — все это скоро останется в прошлом. В первую очередь на реке Евфрат восстановят водозаборную станцию которую несколько десятков лет назад построили еще советские специалисты. Сейчас огромному мегаполису не дают погибнуть от жажды водители раритетных автоцистерн, но этого явно не достаточно.
«Воды там нет совсем. Только большие емкости, которые дважды в день я наполняю. Я вот еще не выехал туда, а там уже очередь женщины занимают», — рассказал водитель Абдрахман аль-Хатыб.
Прежде всего инженерам предстоит установить насосы и очистные сооружения. Таких станций на Евфрате будет несколько. Кроме того необходимо провести ревизию трубопроводов и внутридомовых систем. После реконструкции планируется подавать во все районы и пригороды Алеппо, не меньше чем 700 тонн воды ежедневно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии. Глава Минпромторга сказал, что поставки перспективных танков в войска начнутся в 2021 году.
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