«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с COVID-19 в Москве находится под полным контролем и пока не требует введения дополнительных ограничений. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин, побывавший на открытии коронавирусного стационара в городской больнице № 24.

По словам чиновника, в настоящий момент московская медицинская сеть работает в плановом режиме, поскольку своевременные меры, принятые в городе, позволили снизить уровень заболеваемости.

«Мы планировали ввести девять тысяч больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние десять дней, мы задачу себе уменьшили с девяти до четырех тысяч коек», — отметил мэр столицы.

Градоначальник также заявил, что количество новых случаев инфицирования москвичей COVID-19 за последние выходные не выходит за пределы допустимого, поэтому смело можно отложить ввод дополнительных больничных коек еще на некоторое время.

«Сегодня вводим около двух тысяч всего (больничных коек — Прим. ред.). Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике. Диагностика все больше и больше выявляет пациентов легких и бессимптомных», — пояснил Сергей Собянин.

В заключение мэр Москвы выразил надежду, что такая динамика сохраниться и в ближайшем будущем. По его словам, сегодня местные жители со всей ответственностью относятся к соблюдению режима самоизоляции, что позволяет рассчитывать на скорую победу над пандемией.

«У нас высокий коэффициент самоизоляции, низкий коэффициент передвижения по городу. Несомненно, рано или поздно, это даст свой эффект», — констатировал чиновник.

Московская ГКБ № 24 — многопрофильный стационар на 540 коек и 46 коек реанимации. Для перепрофилирования в коронавирусный стационар в медучреждении были проведены срочные работы. В результате в больничных корпусах сегодня развернуты 540 коронавирусных коек и 61 реанимационная койка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по указу Сергея Собянина в Москве назначат социальные выплаты донорам крови с антителами на COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112