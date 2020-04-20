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Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом

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Карина Бернтгольц
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Главная военная прокуратура не выявила нарушений при проверке объекта в Нижнем Новгороде.

Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом

Фото: vz-nn.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Многофункциональный медицинский центр Министерства обороны России в Нижнем Новгороде успешно прошел проверку Главной военной прокуратуры. Теперь он готов к оказанию специализированной помощи по борьбе с коронавирусом.

О планах ведомства возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния COVID-19 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. Согласно его поручению, строительство ведут специалисты Военно-строительного комплекса МО.

Сообщается, что каждый из новых центров будет укомплектован новейшим оборудованием для оказания квалифицированной помощи пациентов из числа военнослужащих и гражданского населения. На объектах будут предусмотрены компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет работать госпитальное судно «Иртыш», задействованное в борьбе с COVID-19.

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Тема:
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