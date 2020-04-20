Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом
Главная военная прокуратура не выявила нарушений при проверке объекта в Нижнем Новгороде.
Фото: vz-nn.ru
Многофункциональный медицинский центр Министерства обороны России в Нижнем Новгороде успешно прошел проверку Главной военной прокуратуры. Теперь он готов к оказанию специализированной помощи по борьбе с коронавирусом.
О планах ведомства возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния COVID-19 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. Согласно его поручению, строительство ведут специалисты Военно-строительного комплекса МО.
Сообщается, что каждый из новых центров будет укомплектован новейшим оборудованием для оказания квалифицированной помощи пациентов из числа военнослужащих и гражданского населения. На объектах будут предусмотрены компьютерные томографы, оборудование анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет работать госпитальное судно «Иртыш», задействованное в борьбе с COVID-19.
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