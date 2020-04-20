Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с запасом средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и резервом койко-мест для пациентов с коронавирусом в регионах. По словам представителя Кремля, по-прежнему остаются области, в которых не на достаточном уровне находится количество устройств, необходимых для лечения COVID-19. Однако для этого есть объективные причины.

«Там ведется очень интенсивная работа, и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», — пояснил Песков.

Он также добавил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в российских регионах пока не делались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ выделит более 33 миллиардов рублей для создания новых койко-мест в больницах.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112