Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
По словам представителя Кремля, в настоящий момент в некоторых областях России количество необходимого оборудования для лечения COVID-19 находится на недостаточном уровне.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с запасом средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и резервом койко-мест для пациентов с коронавирусом в регионах. По словам представителя Кремля, по-прежнему остаются области, в которых не на достаточном уровне находится количество устройств, необходимых для лечения COVID-19. Однако для этого есть объективные причины.
«Там ведется очень интенсивная работа, и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра», — пояснил Песков.
Он также добавил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в российских регионах пока не делались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ выделит более 33 миллиардов рублей для создания новых койко-мест в больницах.
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