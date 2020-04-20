COVID-19 диагностирован у 78 человек в больнице Екатеринбурга

Коронавирус подтвердился у 78 человек, находящихся в городской больнице № 1 в Екатеринбурге, сообщил в своем Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. Ранее медучреждение было закрыто на карантин из-за случая с занесением COVID-19.

«В Екатеринбурге в городской больнице № 1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — сообщил гражданам чиновник.

Instagram @evgenykuyvashev

Кроме того, государственный деятель отметил, что у подавляющего большинства инфицированных симптомы болезни отсутствуют. В критическом состоянии находится только один пациент с подтвержденным COVID-19.

«Сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме. Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме», — уточнил Куйвашев.

В заключение чиновник добавил, что в региональное правительство приступило к разработке дополнительных мер по обеспечению безопасности населения и во избежание повторения подобных инцидентов.

Так, например, было предложено поселить медиков, работающих в инфекционных отделениях, в отдельных гостиницах на весь период пандемии. Это, по мнению Евгения Куйвашева, один из способов «купировать распространение коронавируса».

За весь срок пандемии COVID-19 в Свердловской области зафиксированы 149 случаев заражения. Из них успешно вылечились от коронавируса 55 человек, один пациент скончался от осложнений.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по ситуации с коронавирусом в России и мире на 20 апреля.

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