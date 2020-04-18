Центральная клиническая больница № 1в Екатеринбурге закрыта на карантин

Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге закрыта на карантин. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Такая мера была предпринята в связи с тем, что несколько пациентов и контактных врачей медучреждения были госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы № 40.

Их число и состояние здоровья уточняются.

В связи с введением карантина все плановые операции в медучреждении отменены, пациенты с неотложными и экстренными состояниями будут госпитализированы в другие больницы.

В регионе зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов выздоровели, один скончался. Им оказался 54-летний мужчина, у которого COVID-19 был выявлен после смерти, уточняет URA.RU.

Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на вечер 18 апреля, в России общее число зараженных COVID-19 достигло 36 793 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 313.

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