В России стартовала акция «Я — донор»
В период пандемии коронавируса переливание плазмы заболевшим — один из самых эффективных методов лечения COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire, /Thomas Frey, /Красильников Станислав
Направленная на борьбу с коронавирусом акция «Я — донор» стартовала в России. Множество волонтеров по всей стране отправились сдавать кровь, чтобы оказать посильную помощь тем, кто оказался в сложной ситуации во время угрозы распространения COVID-19.
Акция приурочена к Национальному дню донора, который 20 апреля уже в 14-й раз отмечается в РФ. Добровольцы своим примером показывают всему обществу насколько проста, безопасна и важна для многих эта процедура.
Отмечается, что все станции переливания крови, несмотря на режим самоизоляции, работают в плановом режиме. В период распространения коронавируса плазма с антителами выздоровевших пациентов особенно нужна тем, кто подхватил инфекцию. Сегодня это один из самых эффективных методов лечения COVID-19.
Национальный день донора в России был учрежден в 2007 в честь первой успешной процедуры переливания крови, которая состоялась 20 апреля 1832 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве донорам крови с антителами на COVID-19 назначат социальные выплаты.
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