На передовой: Как живут и работают врачи в условиях борьбы с коронавирусом
В России на 20 апреля зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов — 405, выздоровели 3 446 пациентов.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
Тем, без кого стране не справиться с эпидемией — медикам — домашняя самоизоляция не подходит. Они должны быть на работе, и на карантине приходится сидеть именно там. Неделями не видеть родных, ночевать в наскоро переоборудованных кабинетах. Как живут и работают врачи и медсестры на передовой борьбы с инфекцией — увидела корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
Всего в России на 20 апреля зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов — 405, выздоровели 3 446 пациентов. Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о замедлении распространения COVID-19 в России.
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