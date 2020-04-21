Глава комитета здравоохранения Петербурга прокомментировал свою госпитализацию

В Петербурге госпитализирован председатель комитета здравоохранения. По имеющейся информации, Дмитрия Лисовца увезли в больницу прямо с рабочего места.

В беседе с 5-tv.ru глава комитета подтвердил, что находится в медучреждении.

«Вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРЗ и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета. Однако только дистанционно», — заявил в видеообращении Лисовец.

Врио председателя комитета назначен первый заместитель Андрей Сарана. Глава комитета добавил, что все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирус и продолжают свою работу, активно реагируя на динамичную обстановку по эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Наблюдение за состоянием их здоровья проводится ежедневно два раза в день. В случае малейших признаков недомогания они будут направлены на самоизоляцию. Совещания в комитете проводятся в дистанционной форме, сведя к минимуму все контакты.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной. Мы делаем все необходимое для того, чтобы распространение инфекции. Основной дефицит сейчас — это время. Оно необходимо нам, чтобы подготовить больницы, развернуть дополнительные койки. На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления. Поэтому обращаюсь к каждому — соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких», — заключил Лисовец.

Как заявил на прошедшем заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, что в настоящее время в стационарах Северной столицы находятся в тяжелом состоянии 122 заболевших коронавирусом и 759 человек с внебольничной пневмонией. В реанимационных отделениях — 51 и 176 пациентов с аналогичными диагнозами соответственно.

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