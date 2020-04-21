Глава комитета здравоохранения Петербурга прокомментировал свою госпитализацию

Дмитрия Лисовца увезли в больницу прямо с рабочего места.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @lisovets_d, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербурге госпитализирован председатель комитета здравоохранения. По имеющейся информации, Дмитрия Лисовца увезли в больницу прямо с рабочего места.

В беседе с 5-tv.ru глава комитета подтвердил, что находится в медучреждении.

«Вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРЗ и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета. Однако только дистанционно», — заявил в видеообращении Лисовец.

Врио председателя комитета назначен первый заместитель Андрей Сарана. Глава комитета добавил, что все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирус и продолжают свою работу, активно реагируя на динамичную обстановку по эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Наблюдение за состоянием их здоровья проводится ежедневно два раза в день. В случае малейших признаков недомогания они будут направлены на самоизоляцию. Совещания в комитете проводятся в дистанционной форме, сведя к минимуму все контакты.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает оставаться сложной. Мы делаем все необходимое для того, чтобы распространение инфекции. Основной дефицит сейчас — это время. Оно необходимо нам, чтобы подготовить больницы, развернуть дополнительные койки. На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления. Поэтому обращаюсь к каждому — соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких», — заключил Лисовец.

Как заявил на прошедшем заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,  что в настоящее время в стационарах Северной столицы находятся в тяжелом состоянии 122 заболевших коронавирусом и 759 человек с внебольничной пневмонией. В реанимационных отделениях — 51 и 176 пациентов с аналогичными диагнозами соответственно.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии
21 апр
В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по коронавирусу
21 апр
Житель Якутии разбился насмерть при попытке сбежать из-под карантина по коронавирусу
21 апр
Как защитить семью от фейков о коронавирусе?
21 апр
Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу
21 апр
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
21 апр
В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
21 апр
Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
21 апр
Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе
21 апр
Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса

Читайте также

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
«Иосиф был доверчив как ребенок»: вдова Кобзона о долге в 18 миллионов рублей
17:21
Более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии
17:17
Поклонники заподозрили, что 58-летняя Мег Райан тайно вышла замуж
17:06
В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по коронавирусу
16:50
Глава комитета здравоохранения Петербурга прокомментировал свою госпитализацию
16:30
Житель Якутии разбился насмерть при попытке сбежать из-под карантина по коронавирусу

Сейчас читают

Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
«Прическа такая прикольная»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок