Руководитель Федерального медико-биологического агентства утверждает — эпидемия СОVID-19 в РФ скоро достигнет своего пика.

Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова утверждает, что эпидемия коронавируса в России скоро достигнет своего пика. Об этом специалист рассказала в программе Владимира Познера.

«На самом деле, мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз, и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой — следующая неделя», — заявила эксперт.

По словам Вероники Скворцовой, в настоящий момент в России «число тяжелых форм остановилось, а общий прирост есть». Специалист считает, что эти данные свидетельствуют о хорошей выявляемости вируса в стране. Уменьшение количества тяжелых случаев заболевания она называет «хорошим прогностическим признаком».

Глава ФМБА также прокомментировала новость о том, что 19 апреля в РФ было зарегистрировано сразу шесть тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Вероника Скворцова объяснила ситуацию тем, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ утром в этот день «правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минздрава назвал число россиян в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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