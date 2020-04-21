В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим

Глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин рассказал, что Петербург полностью готов к введению электронных пропусков. Для этого есть все технические разработки, а также возможно использование опыта Москвы. Об этом Казарин сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Технически мы готовы, более того, есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент по использованию этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения», — отметил Казарин.

Однако председатель комитета информатизации и связи выразил надежду, что вводить пропускной режим в Петербурге не понадобится. Но все зависит от самих жителей: если они будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, которые предотвращают распространение коронавируса, то этой меры можно будет избежать.

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