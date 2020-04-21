В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
Все зависит от того, как жители города будут соблюдать санитарные нормы.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин рассказал, что Петербург полностью готов к введению электронных пропусков. Для этого есть все технические разработки, а также возможно использование опыта Москвы. Об этом Казарин сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Технически мы готовы, более того, есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент по использованию этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения», — отметил Казарин.
Однако председатель комитета информатизации и связи выразил надежду, что вводить пропускной режим в Петербурге не понадобится. Но все зависит от самих жителей: если они будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, которые предотвращают распространение коронавируса, то этой меры можно будет избежать.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут отменить выпускные вечера из-за коронавируса.
- 21 апр
- Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
- 21 апр
- Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе
- 21 апр
- Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса
- 21 апр
- Тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска
- 21 апр
- Самоизоляция в отеле: жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма
- 21 апр
- Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса
- 21 апр
- За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642
- 21 апр
- Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом
- 21 апр
- Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом
- 21 апр
- В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса
Читайте также
66%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?