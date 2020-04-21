Иван Щеголев ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Скончался режиссер детективного сериала «Кулагин и партнеры»

Фото: kino-teatr.ru

На 60-м году жизни скончался известный кинорежиссер Иван Щеголев. Точная причина смерти доподлинно неизвестна. Информация об этом появилась сегодня, 21 апреля, на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева… Коллеги по Гильдии кинорежиссеров помнят Ивана Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком. Союз кинематографистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Александровича», — говорится в сообщении.

О карьере режиссера Иван, по его рассказам, мечтал с самого детства. В 1984 году молодой человек окончил театральное училище имени Щукина и уже через шесть лет снял первое кино — «Бабник-2». В 1993 году ему посчастливилось работать над картиной «Американский дедушка», в которой свою последнюю роль сыграл легендарный актер Евгений Леонов.

Более всего Иван Щеголев известен благодаря своим работам в сериалах. Так, он является главным создателем и идейным вдохновителем таких проектов, как «Кулагин и партнеры», «Преступление будет раскрыто», «Карпов. Третий сезон», «Игра. Реванш», «Лекарь», «Почти семейный детектив» и других.

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