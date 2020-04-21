Более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии

Глава города Александр Беглов не исключил введения в Северной столице пропускного режима.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге от внебольничной пневмонии скончался 21 человек. Такие данные озвучил на заседании правительства губернатор Александр Беглов.

«У нас с 1 марта всего заболели коронавирусной инфекцией 1973 человека, внебольничной пневмонией — 4522 человека. За этот период умерло 11 человек от коронавирусной инфекции, в том числе трое за сутки. От внебольничной пневмонии (за сутки — Прим.ред.) умер 21 человек», — цитирует Александра Беглова Интерфакс.

Губернатор Петербурга добавил, что данные по количеству погибших были получены в оперативном режиме из городских больниц. После уточнения диагноза может быть названа другая причина смерти пациентов.

Александр Беглов уточнил, что в настоящее время в стационарах Северной столицы находятся в тяжелом состоянии 122 заболевших коронавирусом и 759 человек с внебольничной пневмонией. В реанимационных отделениях — 51 и 176 пациентов с аналогичными диагнозами соответственно.

Помимо прочего, глава Петербурга не исключил введения в городе пропускного режима при условии ухудшения ситуации по распространению COVID-19. В настоящее время правительством Северной столицы разрабатываются несколько сценариев развития событий.

«Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями. А если этого не будет, у нас будут сложности, поэтому мы рассматриваем разные варианты — от средних, которые сейчас действуют в Петербурге, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков», — заключил Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург полностью готов к введению электронных пропусков.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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