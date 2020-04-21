Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что правительство перешло в максимально дистанционный режим работы.

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Фото, видео: Instagram @drozdenko_au, ТАСС /Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram сообщил, что несколько сотрудников администрации региона заразились коронавирусом.

«У нескольких сотрудников администрации подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал Александр Дрозденко.

Instagram @drozdenko_au

Глава Ленобласти добавил, что в ходе совещания в формате видеоконференции правительство региона обсудило вопросы продления действия льготных проездных билетов, а также специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты для пожилых жителей.

Кроме того, в администрации рассмотрели возможность открытия парикмахерских в районах Ленинградской области, где нет роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава комитета здравоохранения Петербурга прокомментировал свою госпитализацию.

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Тема:
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