Несколько сотрудников администрации Ленобласти заразились коронавирусом
Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что правительство перешло в максимально дистанционный режим работы.
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Фото, видео: Instagram @drozdenko_au, ТАСС /Шарифулин Валерий
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram сообщил, что несколько сотрудников администрации региона заразились коронавирусом.
«У нескольких сотрудников администрации подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», — написал Александр Дрозденко.
Глава Ленобласти добавил, что в ходе совещания в формате видеоконференции правительство региона обсудило вопросы продления действия льготных проездных билетов, а также специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты для пожилых жителей.
Кроме того, в администрации рассмотрели возможность открытия парикмахерских в районах Ленинградской области, где нет роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава комитета здравоохранения Петербурга прокомментировал свою госпитализацию.
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