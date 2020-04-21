Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус

Губернатор Петербурга Александр Беглов ежедневно в условиях угрозы распространения инфекции сдает тесты на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что проведенный Александру Беглову анализ утром 21 апреля показал отрицательный результат.

«Он сдает тест ежедневно. Результат сегодняшнего утра был отрицательный», — цитирует агентство собеседницу.

За прошедшие сутки в Петербурге от внебольничной пневмонии скончался 21 человек. Александр Беглов уточнил, что в настоящее время в стационарах Северной столицы находятся в тяжелом состоянии 122 заболевших коронавирусом и 759 человек с внебольничной пневмонией. В реанимационных отделениях — 51 и 176 пациентов с аналогичными диагнозами соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов призвал чиновников работать активнее. Губернатор Петербурга заявил о необходимости поддержать горожан деньгами из-за коронавируса.

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