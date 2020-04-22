Проект «Моя школа в online» собрал ведущих педагогов России, которые объяснят старшеклассникам учебный материал с помощью ТВ.

Минпросвещения запустило телеканал для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ

Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий

Тема:
ЕГЭ 2020

Образовательный телеканал Минпросвещения «Моя школа в online» начал вещание в России. Об этом сообщает ТАСС. Проект призван помочь старшеклассникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Вещание канала обеспечивает оператор «Триколор». По данным министерства, оно уже охватывает более 40 миллионов россиян.

В первый день запуска пройдут восемь уроков и занятий на тему профориентации с повторами для удобства зрителей. Преподавателями в эфире выступили ведущие педагоги страны. Материал для школьников объясняется по авторским методикам, которые соответствуют госстандарту образования.

Время в эфире отведено для обязательных к сдаче предметов — русского языка и математики — популярных среди школьников предметов по выбору. Продолжительность каждого урока — 30 минут. Их расписание вывешивается в телегиде канала, на сайте Минпросвещения и на портале «Российская электронная школа».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области школьные учителя сняли клип о трудностях «удаленки».

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