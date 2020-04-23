Список хронических заболеваний, при которых проще заболеть COVID-19, увеличился

Проблемы с желудочно-кишечным трактом повышают риск заразиться коронавирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Robin Utrecht, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Шествие коронавируса по миру уже показало, что его жертвами становятся не только пожилые — в зоне риска оказываются и люди с ослабленным иммунитетом, а также сопутствующими хроническими заболеваниями. В числе самых опасных специалисты называли бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, рак и аутоиммунные заболевания.

Однако этот список пополнился еще одним пунктом — оказалось, что COVID-19 могут быть подвержены люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что входит в пятерку самых распространенных патологий в России, пишет «Экспресс газета».

Гастроэнтеролог Сергей Вялов считает, что вероятность заболеть коронавирусом зависит от состояния слизистых желудка и кишечника.

«Известно, что коронавирус, как и другие вирусы, попадает в организм через слизистые оболочки. Причем не только через слизистые ротовой полости, но и дыхательных путей. Далее вирус проникает через рецепторы особого белка с очень сложным названием — ангиотензинпревращающий фермент 2. Он есть в легких и в желудочно-кишечном тракте», — пояснил он.

Кандидат медицинских наук напомнил, что слизистые человеческого организма обороняются от бактерий, вирусов и токсинов при помощи слизи.

«Качественная слизь — надежный естественный барьер: она ограждает клетки слизистой оболочки от опасных микробов, „смывает“ их и выводит из организма», — подчеркнул он.

Однако этот параметр иммунной защиты может быть подорван, если у человека есть заболевание ЖКТ или снижена кислотность желудочного сока, а потому такие пациенты попадают в группу риска по коронавирусу наравне с диабетиками, сердечниками, курильщиками и аллергиками.

К схожему выводу пришли и врачи больниц в Ухане — очаге пандемии. Оказалось, что у многих пациентов COVID-19 начинается не с кашля и лихорадки, а с тошноты и диареи. При этом у вылечившихся от этого вируса есть высокая вероятность того, что проблемы с ЖКТ станут хроническими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь.

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Тема:
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