Список хронических заболеваний, при которых проще заболеть COVID-19, увеличился
Проблемы с желудочно-кишечным трактом повышают риск заразиться коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Robin Utrecht, 5-tv.ru
Шествие коронавируса по миру уже показало, что его жертвами становятся не только пожилые — в зоне риска оказываются и люди с ослабленным иммунитетом, а также сопутствующими хроническими заболеваниями. В числе самых опасных специалисты называли бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническую болезнь, рак и аутоиммунные заболевания.
Однако этот список пополнился еще одним пунктом — оказалось, что COVID-19 могут быть подвержены люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что входит в пятерку самых распространенных патологий в России, пишет «Экспресс газета».
Гастроэнтеролог Сергей Вялов считает, что вероятность заболеть коронавирусом зависит от состояния слизистых желудка и кишечника.
«
Кандидат медицинских наук напомнил, что слизистые человеческого организма обороняются от бактерий, вирусов и токсинов при помощи слизи.
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Однако этот параметр иммунной защиты может быть подорван, если у человека есть заболевание ЖКТ или снижена кислотность желудочного сока, а потому такие пациенты попадают в группу риска по коронавирусу наравне с диабетиками, сердечниками, курильщиками и аллергиками.
К схожему выводу пришли и врачи больниц в Ухане — очаге пандемии. Оказалось, что у многих пациентов COVID-19 начинается не с кашля и лихорадки, а с тошноты и диареи. При этом у вылечившихся от этого вируса есть высокая вероятность того, что проблемы с ЖКТ станут хроническими.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь.
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