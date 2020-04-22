Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала полный эмоций домашний видеоролик, снятый в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах 56-летняя знаменитость выражает искреннее недоумение от чудачеств коллег и журналистов в условиях угрозы распространения COVID-19.

«Я хотела бы уделить внимание креативу сегодняшнему. Не знаю, ребята, как вас, но меня задолбало — одни и те же вопросы от журналистов, одни и те же просьбы. Да сколько уже можно танцевать и показывать, как я на карантине себя чувствую и веселюсь. Сколько можно давать тупых советов, сколько можно стоять у плиты и показывать одни и те же рецепты?!» — сказала Лолита Милявская.

Певица добавила, что недавно ей позвонили с одного телеканала и попросили сделать то, что она не делала якобы никогда.

«Я спросила: „Ну, например, что?! Заняться сексом в прямом эфире?!“. Нет, съесть пять лимонов. Ребят, я пытаюсь сохранить психику здоровой и вам желаю!» — заключила знаменитость.

Многочисленные подписчики Лолиты Милявской поддержали ее выплеск эмоций и отметили, что видео подняло им настроение.

«С Вами веселее! Спасибо»

«Какая же Лола классная! Обожаю!»

«Как же вы прекрасны, эталон женской силы»

«На вас смотришь, и повышается настроение! Спасибо Вам!»

«Лолочка, держитесь, скоро будет, все нормуль!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита показала результат самостоятельного окрашивания волос.

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