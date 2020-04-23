Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца

США на два месяца приостанавливают выдачу грин-карт иммигрантам. Указ об этом подписал сегодня Дональд Трамп. Временный запрет, по его словам, связан с негативными последствиями коронавируса. Пандемия подорвала экономику страны. Глава Белого дома подчеркнул, что новые ограничения призваны защитить права американских рабочих, которые из-за карантина лишились заработка. Трамп подчеркнул, что в дальнейшем указ может быть продлен, а его положения — в зависимости от ситуации — будут ужесточаться или смягчаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что вторая волна СОVID-19 накроет США следующей зимой.