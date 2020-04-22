Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что вторая волна СОVID-19 накроет США следующей зимой.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу больных коронавирусом. В этом американском штате зафиксировано порядка 260 тысяч случаев заражения, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Всего в США инфицированы около 830 тысяч человек. Жертв — почти 45 тысяч. Соединенные Штаты по-прежнему лидер в антирейтинге.
При этом Штатам предрекли вторую волну коронавируса. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью изданию Washington Post заявил, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.
«Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем-то, через которое мы только что прошли… У нас эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут по времени», — сказал Редфилд.
Также он добавил, что одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой».
Тем временем, число зараженных во всем мире достигло, по подсчетам специалистов ВОЗ, почти 2,4 миллиона. В организации предостерегли власти государств от поспешного ослабления карантина. Особенно это касается Европы, где уже планируют открывать школы и салоны красоты.
И это при том, что, например, во Франции обстановка стремительно ухудшается — от COVID-19 там умерли свыше 20 тысяч человек. Такими темпами Пятая республика может обогнать Италию. А вот данные по Украине точностью не отличаются. Международные исследователи говорят о шести тысячах больных. Но сколько их на самом деле — неизвестно. Тесты на коронавирус в Незалежной — в дефиците. Как и врачи. Средствами защиты их не обеспечивают, поэтому украинские медики стараются уйти в отпуск.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 28 человек.
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