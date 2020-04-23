«Доехала до меня, моя девочка»: Прилучный вернул дочь Муцениеце

Дочь Агаты Муцениеце вернулась в московскую квартиру матери после нескольких дней, проведенных с отцом Павлом Прилучным. За то время, что Мия и Тимофей находились у него, актер выкладывал в Instagram фото и видео на тему совместных развлечений. Тогда поклонники обвинили его в неискренности и попытке за счет детей сгладить скандал с избиением, в котором его обвинила жена.

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Градус напряжения вокруг развода супружеской пары снизила Муцениеце. На этот раз она показала в Instagram, как проводит время с четырехлетней наследницей. Вероятно, сын на время остался с папой.

Instagram @agataagata

«Ко мне приехала Миюха. До меня доехала, моя девочка», — сообщила радостная Агата.

Актриса сняла несколько видео о том, как они с дочерью играют, обедают, купаются и забавляются с собакой. Такие моменты помогают Муцениеце абстрагироваться от сложной ситуации в семье.

Ранее 5-tv.ru писал, правдивы ли обвинения Муцениеце в рукоприкладстве Прилучного.