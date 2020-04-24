Рекрутер раскрыла хитрости для успешного трудоустройства после пандемии
Даже соискатели с очень хорошим резюме могут не получить работу, если не учтут один важный аспект.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © McPHOTO/M. Begsteiger
Многие россияне будут вынуждены заняться поиском новой работы после окончания пандемии коронавируса нового типа. Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова раскрыла хитрости, которые повысят шансы соискателя на успешное трудоустройство.
«Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. 10-15% работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети — это визуальное продолжение твоего резюме», — сказала рекрутер в эфире радио Sputnik.
По ее словам, многие начали публиковать в соцсетях старые фотографии с пляжей и вечеринок, чтобы поднять себе настроение во время самоизоляции. Приятные воспоминания помогают пережить сложный период, но могут стать проблемой при устройстве на работу. У работодателя может сложиться предвзятое отношение к соискателю.
«Девушкам, которые ищут работу, мы рекомендуем пореже публиковать свои фотографии в купальниках и в разных позах. Если девушка устраивается в публичную компанию, то такое недопустимо, и это — повод отказать ей. Мужчинам лучше не публиковать жесткие и критические высказывания в адрес власти, потому что это, как правило, или огульные эмоциональные заявления или неподтвержденные факты», — добавила Долякова.
Также стоит иметь в виду, что в разных социальных сетях принято по-разному себя вести. Например, Instagram считается платформой больше для личных фотографий, а Facebook — деловых постов. Не стоит публиковать фотографии котиков на обеих площадках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти четверть российских компаний открыли новые вакансии в период пандемии коронавируса. Подавляющее большинство фирм не собираются увольнять сотрудников из-за экономических сложностей. При этом часть из них снизят зарплаты сотрудникам.
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