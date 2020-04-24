Даже соискатели с очень хорошим резюме могут не получить работу, если не учтут один важный аспект.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © McPHOTO/M. Begsteiger

Тема:
Эпидемия коронавируса

Многие россияне будут вынуждены заняться поиском новой работы после окончания пандемии коронавируса нового типа. Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова раскрыла хитрости, которые повысят шансы соискателя на успешное трудоустройство.

«Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. 10-15% работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook. Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети — это визуальное продолжение твоего резюме», — сказала рекрутер в эфире радио Sputnik.

По ее словам, многие начали публиковать в соцсетях старые фотографии с пляжей и вечеринок, чтобы поднять себе настроение во время самоизоляции. Приятные воспоминания помогают пережить сложный период, но могут стать проблемой при устройстве на работу. У работодателя может сложиться предвзятое отношение к соискателю.

«Девушкам, которые ищут работу, мы рекомендуем пореже публиковать свои фотографии в купальниках и в разных позах. Если девушка устраивается в публичную компанию, то такое недопустимо, и это — повод отказать ей. Мужчинам лучше не публиковать жесткие и критические высказывания в адрес власти, потому что это, как правило, или огульные эмоциональные заявления или неподтвержденные факты», — добавила Долякова.

Также стоит иметь в виду, что в разных социальных сетях принято по-разному себя вести. Например, Instagram считается платформой больше для личных фотографий, а Facebook — деловых постов. Не стоит публиковать фотографии котиков на обеих площадках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти четверть российских компаний открыли новые вакансии в период пандемии коронавируса. Подавляющее большинство фирм не собираются увольнять сотрудников из-за экономических сложностей. При этом часть из них снизят зарплаты сотрудникам.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 апр
«Даже жить не хотел»: Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19
24 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля
24 апр
Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи
24 апр
Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту
24 апр
В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек
24 апр
Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
24 апр
В Ленинградской области введут ограничения для дачников
24 апр
Вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью
24 апр
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро
24 апр
Путин провел совещание по вопросам банковского кредитования экономики

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
«Даже жить не хотел»: Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19
7:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля
7:42
В МЧС рассказали о пожаре на территории кадетского училища в Кемерово
7:36
Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи
7:29
«Уборка — мой конек!» — Полина Гагарина с пылесосом рассмешила поклонников
7:21
Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок