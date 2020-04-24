ОНФ подвел итоги первого месяца работы общественников и волонтеров по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции.

Участники акции «Мы вместе» выполнили 139 тысяч заявок на доставку продуктов

Фото: Instagram @dobroinrussia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подвел итоги акции «Мы вместе» за минувший месяц. Как сообщает пресс-служба организации, за этот период участники акции в поддержку медработникам и нуждающимся людям приняли более 1,87 миллиона звонков, в том числе по уточнению информации о коронавирусе, и выполнили 139 тысяч заявок по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам, которые находятся в самоизоляции.

К акции присоединились 93 тысячи волонтеров, получено 8,4 тысячи предложений от партнеров — физических и юридических лиц.

«В первой пятерке предложений оказалось предоставление транспорта, психологической помощи, продуктов, юридических консультаций и дистанционного обучения», — уточняют «фронтовики».

К акции присоединилось множество некоммерческих организаций, представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Сумма пожертвований превысила миллиард рублей.

В обновленной версии сайта Мывместе2020.рф появилась возможность отправить пожертвования. Эти средства пойдут на закупку масок и перчаток для волонтеров, врачей и многодетных семей, формирование продуктовых наборов для пенсионеров, маломобильных и малоимущих людей.

«Сегодня в акции можно не только помочь в покупке и доставке продуктов, лекарств, но и стать донором, помочь животным, перечислить деньги больницам, получить юридическую или психологическую помощь. Эти дни показали нам всем, что у нас сильное гражданское общество, много добрых людей и в беде страна никого не оставит», — добавил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОНФ в Петербурге убедился в наличии продуктов первой необходимости на прилавках.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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