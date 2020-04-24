Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19
Сейчас он проходит лечение в стационаре.
Фото: foma.ru
У управляющего делами Русской православной церкви митрополита Дионисия обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации действий в связи с коронавирусом.
У митрополита начальная стадия COVID-19, сейчас он проходит лечение в стационаре. Его состояние не вызывает опасений.
На данный момент рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса осуществляет работу дистанционно, а митрополит Дионисий продолжит оставаться ее председателем.
По России коронавирус выявлен у 18 священнослужителей и монахов Московской городской епархии. Заражение вирусом было выявлено в 14 храмах и монастырях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы.
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