Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19

У управляющего делами Русской православной церкви митрополита Дионисия обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации действий в связи с коронавирусом.

У митрополита начальная стадия COVID-19, сейчас он проходит лечение в стационаре. Его состояние не вызывает опасений.

На данный момент рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса осуществляет работу дистанционно, а митрополит Дионисий продолжит оставаться ее председателем.

По России коронавирус выявлен у 18 священнослужителей и монахов Московской городской епархии. Заражение вирусом было выявлено в 14 храмах и монастырях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы.

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