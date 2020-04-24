В течение десяти часов на связи со студией будут десятки медиков со всей России и из других уголков мира.

Радио «Комсомольская правда» запускает марафон благодарности врачам

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropoi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Посвященный самоотверженной работе врачей во время пандемии коронавируса эфир решили провести на радио «Комсомольская правда». Марафон благодарности медикам под названием «Эфир о настоящих героях» пройдет 26 апреля с полудня до 22:00 по московскому времени.

«Сейчас, когда мы сидим дома на удаленке, они каждый день выходят на поле боя и борются за наши с вами жизни. Враг невидим и от этого еще более опасен. Но врачи не боятся. Они знают, что в эти непростые дни будущее человечества зависит именно от их работы», — пишут организаторы.

KP.RU

Марафон благодарности врачам будет длиться целых десять часов. В течение этого времени ведущие пообщаются со множеством медиков со всего мира на тему коронавируса. В перерывах для героев в белых халатах выступят известные актеры и музыканты.

Любой желающий может оставить врачам слова поддержки и благодарности в WhatsApp и Viber радио «Комсомольская правда» по номеру 8-967-200-97-02.

Ранее 5-tv.ru писал, что объявлен конкурс на возведение в России памятника врачам-героям.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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