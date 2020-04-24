В Петербурге разработали анимационные пропуска для режима самоизоляции
QR-код размещается на рабочем столе смартфона и активизируется при касании.
Фото: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko
Ученые Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали анимационный цифровой пропуск с биометрией, сообщает пресс-служба вуза. BIO QR-код позволит в разы сократить время процедуры контроля пропуска пешеходов и автомобилистов в условиях угрозы распространения коронавируса.
Разработчики отмечают, что QR-код можно разместить на рабочем столе смартфона и легко активизировать при нажатии. В анимационный цифровой пропуск можно добавить ФИО гражданина, его фото в профиль и анфас, госномера автомобиля и другие личные данные.
«АBIO QR-код может быть сгенерирован организацией, выдающей оригинальный 16-значный код цифрового пропуска. Цвет заставки может соответствовать категории пропуска. Например, зеленый — для работников, синий — для людей, идущих на прием к врачу, желтый — для прочих выходов, красный — для людей, находящихся на карантине», — говорится в сообщении.
Главным преимуществом BIO QR-кода является независимость его работы от наличия сигнала мобильной связи и передачи данных. При подобных ситуациях будет вполне достаточно сравнить 16-значный код цифрового пропуска с кодом на изображении лица, а также визуально сверить внешние данные человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарваться на штраф в условиях пандемии коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 24 апр
- Жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19
- 24 апр
- Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году
- 24 апр
- Французские каскадеры сняли челлендж о борьбе с коронавирусом
- 24 апр
- Ученые выяснили точки проникновения коронавируса в организм человека
- 24 апр
- Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных
- 24 апр
- Полиция начала проверку по факту драки между таксистом и пассажиркой из-за QR-кода
- 24 апр
- Минздрав сообщил о рисках заражения коронавирусом для беременных
- 24 апр
- В Петербурге дополнительно развернут 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
- 24 апр
- Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
- 24 апр
- Путин: на закупку более тысячи реанимобилей из бюджета выделено 5,2 млрд рублей
Читайте также
70%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?