QR-код размещается на рабочем столе смартфона и активизируется при касании.

В Петербурге разработали анимационные пропуска для режима самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com /Sergei Mikhailichenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали анимационный цифровой пропуск с биометрией, сообщает пресс-служба вуза. BIO QR-код позволит в разы сократить время процедуры контроля пропуска пешеходов и автомобилистов в условиях угрозы распространения коронавируса.

Разработчики отмечают, что QR-код можно разместить на рабочем столе смартфона и легко активизировать при нажатии. В анимационный цифровой пропуск можно добавить ФИО гражданина, его фото в профиль и анфас, госномера автомобиля и другие личные данные.

«АBIO QR-код может быть сгенерирован организацией, выдающей оригинальный 16-значный код цифрового пропуска. Цвет заставки может соответствовать категории пропуска. Например, зеленый — для работников, синий — для людей, идущих на прием к врачу, желтый — для прочих выходов, красный — для людей, находящихся на карантине», — говорится в сообщении.

etu.ru

Главным преимуществом BIO QR-кода является независимость его работы от наличия сигнала мобильной связи и передачи данных. При подобных ситуациях будет вполне достаточно сравнить 16-значный код цифрового пропуска с кодом на изображении лица, а также визуально сверить внешние данные человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарваться на штраф в условиях пандемии коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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