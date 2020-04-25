Младшая Фриске опровергла налаживание отношений с Дмитрием Шепелевым

Младшая сестра покойной Жанны Фриске Наталья развеяла слухи о потеплении в отношениях с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым. Родственники певицы перестали общаться после ее смерти в 2015 году. Тогда Шепелев забрал их с Жанной сына Платона и лишил ее семью общения с ребенком.

21 апреля Наталья отметила 34-летие, и какого же было ее удивление, когда, среди многочисленных поздравлений, одно появилось в личном аккаунте маленького племянника.

«Знай, что я тебя люблю», — гласила надпись, которая растрогала младшую Фриске до слез.

Однако выяснилось, что это поклонники Платона Шепелева в его аккаунте так поздравили его тетю с днем рождения.

«Никогда такого не будет! Эту страницу ведет фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идет», — приводит слова Натальи Teleprogramma.pro.

Как передавал 5-tv.ru, родители покойной певицы Жанны Фриске не смогли поздравить с днем рождения своего внука Платона, которому 7 апреля исполнилось семь лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает ему видеться с родственниками.