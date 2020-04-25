«Путь к одиночеству»: Сябитова оценила слова Семенович о важности заработка мужчин

Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала высказывание певицы Анны Семенович о важности заработка мужчин. Накануне бывшая солистка группы «Блестящие» заявила, что не смогла бы состоять в отношениях с человеком, который «ничего не зарабатывает», причем уточнила, что относит к этой категории людей с доходом в сто тысяч в месяц.

По словам Сябитовой, подгонять всех представителей противоположного пола под критерий «зарплата» не очень разумно. Ведущая убеждена, что в мире есть множество достойных мужчин, которые не могут похвастаться многомиллионным состоянием, но зато «чинят, строят, возят и готовят». Сваха полагает, что высказывание Семенович — «гордыня и путь к одиночеству».

«Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: „А кому такая нужна?“. Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин. Найдется ли такой, о котором она мечтает?» —цитирует Сябитову «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович резко ответила Алене Водонаевой на критику полных людей. Звезда «Дома-2» ранее сказала, что побрезгует плавать в одном бассейне с людьми с лишним весом.