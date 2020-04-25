За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5966
Полностью выздоровели с начала эпидемии 5568 человек.
Фото: www.globallookpress.com /Bai Xueqi
За последние сутки в России коронавирусом заразились 5966 человека в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число инфицированных достигло 74 588, из них полностью выздоровели 6250 человека (За сутки — 682 человек). Проведено более 2,7 миллионов тестов.
За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. В России всего по данным на 25 апреля зарегистрирован 681 летальный исход, из них 66 за последние сутки.
Отмечается, что большинство погибших от коронавируса имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых: гипертония, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет и другие.
Статистика по регионам:
- Москва 2612
- Московская область 605
- Санкт-Петербург 215
- Мурманская область 193
- Республика Дагестан 157
- Нижегородская область 118
- Краснодарский край 84
- Тульская область 73
- Челябинская область 72
- Калужская область 69
- Республика Татарстан 65
- Рязанская область 64
- Алтайский край 63
- Оренбургская область 56
- Пермский край 55
- Ростовская область 51
- Республика Хакасия 49
- Карачаево-Черкесская Республика 46
- Владимирская область 45
- Тамбовская область 45
- Республика Мордовия 45
- Курская область 44
- Ленинградская область 43
- Республика Ингушетия 41
- Кировская область 40
- Новосибирская область 38
- Ярославская область 37
- Ямало-Ненецкий АО 37
- Республика Башкортостан 35
- Чувашская Республика 35
- Приморский край 34
- Свердловская область 33
- Республика Северная Осетия 30
- Республика Марий Эл 30
- Тверская область 29
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Хабаровский край 28
- Брянская область 27
- Ставропольский край 27
- Ульяновская область 27
- Волгоградская область 26
- Орловская область 25
- Астраханская область 25
- Самарская область 24
- Пензенская область 23
- Воронежская область 22
- Чеченская Республика 22
- Липецкая область 21
- Калининградская область 21
- Саратовская область 20
- Белгородская область 19
- Республика Калмыкия 18
- Красноярский край 18
- Костромская область 17
- Смоленская область 17
- Тюменская область 17
- Ивановская область 16
- Ханты-Мансийский АО 16
- Новгородская область 15
- Удмуртская Республика 15
- Республика Бурятия 13
- Псковская область 12
- Архангельская область 10
- Забайкальский край 10
- Вологодская область 9
- Республика Тыва 9
- Магаданская область 9
- Республика Коми 8
- Томская область 7
- Кемеровская область 6
- Еврейская АО 6
- Республика Карелия 5
- Курганская область 5
- Республика Алтай 5
- Иркутская область 5
- Амурская область 5
- Омская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Республика Крым 4
- Камчатский край 3
- Республика Адыгея 2
- Чукотский АО 1
- г.Севастополь 1
Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.
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