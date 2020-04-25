За последние сутки в России коронавирусом заразились 5966 человека в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число инфицированных достигло 74 588, из них полностью выздоровели 6250 человека (За сутки — 682 человек). Проведено более 2,7 миллионов тестов.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. В России всего по данным на 25 апреля зарегистрирован 681 летальный исход, из них 66 за последние сутки.

Отмечается, что большинство погибших от коронавируса имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых: гипертония, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет и другие.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5966 1/1

Статистика по регионам:

Москва 2612

Московская область 605

Санкт-Петербург 215

Мурманская область 193

Республика Дагестан 157

Нижегородская область 118

Краснодарский край 84

Тульская область 73

Челябинская область 72

Калужская область 69

Республика Татарстан 65

Рязанская область 64

Алтайский край 63

Оренбургская область 56

Пермский край 55

Ростовская область 51

Республика Хакасия 49

Карачаево-Черкесская Республика 46

Владимирская область 45

Тамбовская область 45

Республика Мордовия 45

Курская область 44

Ленинградская область 43

Республика Ингушетия 41

Кировская область 40

Новосибирская область 38

Ярославская область 37

Ямало-Ненецкий АО 37

Республика Башкортостан 35

Чувашская Республика 35

Приморский край 34

Свердловская область 33

Республика Северная Осетия 30

Республика Марий Эл 30

Тверская область 29

Кабардино-Балкарская Республика 29

Хабаровский край 28

Брянская область 27

Ставропольский край 27

Ульяновская область 27

Волгоградская область 26

Орловская область 25

Астраханская область 25

Самарская область 24

Пензенская область 23

Воронежская область 22

Чеченская Республика 22

Липецкая область 21

Калининградская область 21

Саратовская область 20

Белгородская область 19

Республика Калмыкия 18

Красноярский край 18

Костромская область 17

Смоленская область 17

Тюменская область 17

Ивановская область 16

Ханты-Мансийский АО 16

Новгородская область 15

Удмуртская Республика 15

Республика Бурятия 13

Псковская область 12

Архангельская область 10

Забайкальский край 10

Вологодская область 9

Республика Тыва 9

Магаданская область 9

Республика Коми 8

Томская область 7

Кемеровская область 6

Еврейская АО 6

Республика Карелия 5

Курганская область 5

Республика Алтай 5

Иркутская область 5

Амурская область 5

Омская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Республика Крым 4

Камчатский край 3

Республика Адыгея 2

Чукотский АО 1

г.Севастополь 1

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