Полностью выздоровели с начала эпидемии 5568 человек.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5966

Фото: www.globallookpress.com /Bai Xueqi

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5966 человека в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число инфицированных достигло 74 588, из них полностью выздоровели 6250 человека (За сутки — 682 человек). Проведено более 2,7 миллионов тестов.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. В России всего по данным на 25 апреля зарегистрирован 681 летальный исход, из них 66 за последние сутки.

Отмечается, что большинство погибших от коронавируса имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых: гипертония, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет и другие.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5966

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Статистика по регионам:

  • Москва 2612
  • Московская область 605
  • Санкт-Петербург 215
  • Мурманская область 193
  • Республика Дагестан 157
  • Нижегородская область 118
  • Краснодарский край 84
  • Тульская область 73
  • Челябинская область 72
  • Калужская область 69
  • Республика Татарстан 65
  • Рязанская область 64
  • Алтайский край 63
  • Оренбургская область 56
  • Пермский край 55
  • Ростовская область 51
  • Республика Хакасия 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 46
  • Владимирская область 45
  • Тамбовская область 45
  • Республика Мордовия 45
  • Курская область 44
  • Ленинградская область 43
  • Республика Ингушетия 41
  • Кировская область 40
  • Новосибирская область 38
  • Ярославская область 37
  • Ямало-Ненецкий АО 37
  • Республика Башкортостан 35
  • Чувашская Республика 35
  • Приморский край 34
  • Свердловская область 33
  • Республика Северная Осетия 30
  • Республика Марий Эл 30
  • Тверская область 29
  • Кабардино-Балкарская Республика 29
  • Хабаровский край 28
  • Брянская область 27
  • Ставропольский край 27
  • Ульяновская область 27
  • Волгоградская область 26
  • Орловская область 25
  • Астраханская область 25
  • Самарская область 24
  • Пензенская область 23
  • Воронежская область 22
  • Чеченская Республика 22
  • Липецкая область 21
  • Калининградская область 21
  • Саратовская область 20
  • Белгородская область 19
  • Республика Калмыкия 18
  • Красноярский край 18
  • Костромская область 17
  • Смоленская область 17
  • Тюменская область 17
  • Ивановская область 16
  • Ханты-Мансийский АО 16
  • Новгородская область 15
  • Удмуртская Республика 15
  • Республика Бурятия 13
  • Псковская область 12
  • Архангельская область 10
  • Забайкальский край 10
  • Вологодская область 9
  • Республика Тыва 9
  • Магаданская область 9
  • Республика Коми 8
  • Томская область 7
  • Кемеровская область 6
  • Еврейская АО 6
  • Республика Карелия 5
  • Курганская область 5
  • Республика Алтай 5
  • Иркутская область 5
  • Амурская область 5
  • Омская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Республика Крым 4
  • Камчатский край 3
  • Республика Адыгея 2
  • Чукотский АО 1
  • г.Севастополь 1

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правовых нормах ограничительных мер для жителей России в период разгара эпидении COVID-19 - что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф.

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Тема:
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