Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что коронавирус нового типа помог ему наконец-то познакомиться с соседями. Пост о самоизоляции он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я, сидя на окне вот уже больше месяца, наконец, познакомился с соседями. Они выходят гулять на балконы. Хороших выходных!» — подписал Шепелев фото, на котором сидит на подоконнике перед девушкой с маленьким цветочком в руке.

Instagram @dmitryshepelev

В комментариях телеведущего спросили, изолировался ли вместе с ним сын от Жанны Фриске. Тот ответил отрицательно.

«Нет, продолжает ходить на работу», — пошутил Дмитрий о семилетнем Платоне.

Другая подписчица предположила, что Шепелев сейчас наслаждается отдыхом вместе с семьей. С этим он согласился, но напомнил про «герозим» сына.

«Да, но я знаю людей, которые продолжают работать! Вот кто настоящие герои», — написал ведущий.

Как напоминают «Дни.ру», Шепелев сейчас живет не только вместе с сыном. Он съехался с новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой и ее дочкой от первых отношений. Оба ребенка почти одного возраста.

Как сообщал 5-tv.ru, отношения с семьей Жанны Фриске у Дмитрия Шепелева остаются сложными. Сестра покойной певицы ранее сказала, что за пять лет ситуация так и не стала лучше.

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