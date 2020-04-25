Депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников в интервью 5-tv.ru прокомментировал информацию о том, что он госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Нормально, болею. Водитель заразил. И через неделю где-то я заболел», — пояснил парламентарий, добавив, что COVID-19 у него подтвержден.

Он пояснил, что до этого тесты показывали отрицательный результат. А позднее он поехал на компьютерную томографию, которая все прояснила. Впоследствии у депутата развилась двусторонняя пневмония.

«В больнице я лежу уже четыре дня. Пока говорят, что придется недельки две», — резюмировал Калашников.

Леониду Калашникову 59 лет. Он является известным российским политиком, занимающим в настоящее время должность председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как сообщили ТАСС пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова, автомобиль, который ранее возил Калашникова направлен на дезинфекцию. Крылова заверила, что все транспортные средства «Автотранспортного комбината» «постоянно проходят необходимую обработку, водители снабжены защитными масками и дезинфицирующими средствами».

В свою очередь в Госдуме заявили, что водитель главы комитета не единственный, кто заразился COVID-10.

«У нас заболели сначала водители в гараже управделами. Кроме водителя депутата Калашникова, еще три водителя болеют», — заявили в нижней палате парламента.

А позднее появилась информаци, что экстренно с подозрением на коронавирус госпитализирован первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом заявил Интерфакс со ссылкой на источник.

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