«Нормально, болею» — депутат Калашников о заражении COVID-19
Парламентарий сообщил, что источником инфекции в его окружении стал водитель.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников в интервью 5-tv.ru прокомментировал информацию о том, что он госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
«Нормально, болею. Водитель заразил. И через неделю где-то я заболел», — пояснил парламентарий, добавив, что COVID-19 у него подтвержден.
Он пояснил, что до этого тесты показывали отрицательный результат. А позднее он поехал на компьютерную томографию, которая все прояснила. Впоследствии у депутата развилась двусторонняя пневмония.
«В больнице я лежу уже четыре дня. Пока говорят, что придется недельки две», — резюмировал Калашников.
Леониду Калашникову 59 лет. Он является известным российским политиком, занимающим в настоящее время должность председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Как сообщили ТАСС пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова, автомобиль, который ранее возил Калашникова направлен на дезинфекцию. Крылова заверила, что все транспортные средства «Автотранспортного комбината» «постоянно проходят необходимую обработку, водители снабжены защитными масками и дезинфицирующими средствами».
В свою очередь в Госдуме заявили, что водитель главы комитета не единственный, кто заразился COVID-10.
«У нас заболели сначала водители в гараже управделами. Кроме водителя депутата Калашникова, еще три водителя болеют», — заявили в нижней палате парламента.
А позднее появилась информаци, что экстренно с подозрением на коронавирус госпитализирован первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом заявил Интерфакс со ссылкой на источник.
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