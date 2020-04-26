Тактические учения на поисково-спасательном судне «Донбасс» прошли в акватории Азовского моря.

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Фото, видео: YouTube @Військове телебачення України

Тема:
Украинский кризис

Пользователи сети высмеяли тренировочный боевой поход украинских моряков. Тактические учения на поисково-спасательном судне «Донбасс» прошли в акватории Азовского моря. На кадрах, опубликованных в YouTube, военные подразделений объединенных сил Незалежной продемонстрировали свою подготовку.

«Экстренное приготовление корабля к бою и походу, отражению вражеской атаки с моря, остановка и обезвреживания судна противника, ведение огня с корабля, а также ликвидация пожара и воздушная эвакуация раненого с судна…», — говорится в сообщении.

Юзеры довольно скептически восприняли уведенное, отметив в комментариях, что в странах третьего мира боевые единицы выглядят в разы лучше.

«А-а-а! Вот это мощь!»

«Несокрушимые ВМСУ. Вышли в море на плавучей мастерской»

«Это флот? У Сомали лодки получше будут»

«Боцмана на рею… Корыто захвачено ржавчиной, краска продана и пропита»

«Русские, наверное, дрожат»

«Флаг-то хоть выстирали?»

«Унитазы поставили?» — иронизируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные сообщили об успешном испытании ракеты «Ольха-М» под Одессой.

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