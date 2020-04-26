Коронавирус внес коррективы в памятные мероприятия катастрофы на ЧАЭС

Пандемия коронавируса в России внесла коррективы в памятные мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает ТАСС. 26 апреля 2020 года траурный митинг, который традиционно проходил на Митинском кладбище, где похоронены 28 пожарных-ликвидаторов, не состоится.

«С целью сохранения памяти о событиях и героях катастрофы на Чернобыльской АЭС ежегодно 26 апреля на всей территории страны МЧС России совместно с общественными организациями „чернобыльцев“ проводит памятные мероприятия. К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы», — отметили в МЧС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти. За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.

Последствия ЧП устраняли более 800 тысяч специалистов, рабочих и военнослужащих. Порядка 90 тысяч человек были представлены к государственным наградам за мужество и героизм.

Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более трех миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.

Свыше 115 тысяч человек были отселены от станции в радиусе 30 километров, саму территорию объявили зоной отчуждения.

Наиболее загрязненными территориями РФ являются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией.