Коронавирус внес коррективы в памятные мероприятия катастрофы на ЧАЭС
26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти жертв этих катастроф.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Пандемия коронавируса в России внесла коррективы в памятные мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает ТАСС. 26 апреля 2020 года траурный митинг, который традиционно проходил на Митинском кладбище, где похоронены 28 пожарных-ликвидаторов, не состоится.
«С целью сохранения памяти о событиях и героях катастрофы на Чернобыльской АЭС ежегодно 26 апреля на всей территории страны МЧС России совместно с общественными организациями „чернобыльцев“ проводит памятные мероприятия. К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы», — отметили в МЧС.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти. За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.
Последствия ЧП устраняли более 800 тысяч специалистов, рабочих и военнослужащих. Порядка 90 тысяч человек были представлены к государственным наградам за мужество и героизм.
Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более трех миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.
Свыше 115 тысяч человек были отселены от станции в радиусе 30 километров, саму территорию объявили зоной отчуждения.
Наиболее загрязненными территориями РФ являются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией.
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