Коронавирус внес коррективы в памятные мероприятия катастрофы на ЧАЭС

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти жертв этих катастроф.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пандемия коронавируса в России внесла коррективы в памятные мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает ТАСС. 26 апреля 2020 года траурный митинг, который традиционно проходил на Митинском кладбище, где похоронены 28 пожарных-ликвидаторов, не состоится.

«С целью сохранения памяти о событиях и героях катастрофы на Чернобыльской АЭС ежегодно 26 апреля на всей территории страны МЧС России совместно с общественными организациями „чернобыльцев“ проводит памятные мероприятия. К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы», — отметили в МЧС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти. За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.

Последствия ЧП устраняли более 800 тысяч специалистов, рабочих и военнослужащих. Порядка 90 тысяч человек были представлены к государственным наградам за мужество и героизм.

Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более трех миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.

Свыше 115 тысяч человек были отселены от станции в радиусе 30 километров, саму территорию объявили зоной отчуждения.

Наиболее загрязненными территориями РФ являются Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией.

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 апр
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии коронавируса
26 апр
В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди
26 апр
Неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье
26 апр
Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы
26 апр
Антипасха и Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 26 апреля
26 апр
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом
25 апр
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
25 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
25 апр
В Кузбассе запустят систему электронных пропусков с 5 мая
25 апр
В ВОЗ выступили против «иммунных паспортов» для переболевших коронавирусом

Читайте также

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
7:06
Коронавирус внес коррективы в памятные мероприятия катастрофы на ЧАЭС
6:51
Элина Быстрицкая — о характере, культуре и любви к работе
6:49
Близкие объятия победы: 75 лет назад состоялась легендарная встреча на Эльбе
6:34
Китайский блогер скептически оценил красоту россиянок
6:17
Как падение цены на нефть повлияло на дальнейшее развитие всего мирового рынка «черного золота»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок