Психолог объяснила нежелание россиян носить маски страхом перед коронавирусом

Ведущий научный сотрудник одного из институтов РАН подчеркнула, что отрицанием опасности нельзя помочь ни себе, ни окружающим.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

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Эпидемия коронавируса

Нежелание некоторых людей носить медицинские маски во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа связана со страхом перед COVID-19. Это следует из выводов ведущего научного сотрудника лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анны Юсуповой.

«Отрицание — это один из самых распространенных стресс-копингов (стратегия борьбы со стрессом — Прим. ред.) в ответ на состояние тревоги. Страшно, не хочется признавать объективно сложное состояние ситуации, а уход в отрицание упрощает восприятие», — объяснила психолог.

По ее словам, «наиболее удачливые» люди, которые смогут избежать заражения или серьезных последствий, будут называть борьбу с пандемией массовым помешательством. Юсупова подчеркнула, что такие люди не помогают ни себе, ни окружающим. Во-первых, отрицание не решает проблему с собственной тревогой. Во-вторых, осложняет эпидемиологическую обстановку.

Специалист добавила, что еще одной причиной отрицания опасности может быть недоверие к официальным источникам информации. Например, властям Франции тоже было «сложно убедить людей сидеть по домам».

«Сейчас статистика по заболеваемости там (во Франции — Прим. ред.) выше, чем в Германии, где люди достаточно быстро последовали официальным рекомендациям», — подытожила психолог.

URA.RU сообщает со ссылкой на последние данные американского Университета Джонса Хопкинса, что коронавирус уже унес жизни больше 200 тысяч человек — 202 668. За последние сутки по всему миру скончались 4744 зараженных (+2,3%). Общее число случаев заболевания COVID-19 почти достигло отметки в 2,9 миллиона человек. За минувший день их стало больше почти на 65 тысяч (+2,2%). Успешно переболели коронавирусом 816 тысяч человек; за последние сутки — 17,4 тысячи (+2,1%).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эффективность самодельных масок может достигать от 80 до 99% частиц аэрозолей. К такому выводу пришли физики из США, также рассказавшие, из чего и как делать надежные маски самостоятельно.

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