Песков анонсировал заявление Путина по ситуации с COVID-19 в России
По данным на 26 апреля в РФ число инфицированных достигло 80 949, выздоровело 6767 человек. Проведено почти три миллиона тестов.
Фото: www.globallookpress.com /Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал возможные заявление Владимира Путина по ситуации с COVID-19 в России.
«Я думаю, что на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая — Прим.ред.) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент эфира, который выйдет вечером на телеканале «Россия-1» выложил на своей странице в Telegram ее ведущий Владимир Соловьев.
По данным на 26 апреля в РФ число инфицированных достигло 80 949, выздоровело 6767 человек. Проведено почти три миллиона тестов. На сегодняшний день зарегистрировано 747 летальных исходов, из них 66 за последние сутки. Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.
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