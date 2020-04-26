Сообщения о панике и вертолетах в небе Пхеньяна опровергли

Корреспондент ТАСС, работающий в Северной Корее, опроверг заявления американских коллег о панике в Пхеньяне. Население по его словам живет в привычном режиме.

В городе действуют строгие карантинные меры из-за COVID-19, поэтому на улицах мало людей. Нет и дополнительных экипажей полиции или сотрудников безопасности.

«Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов народной республики», — заявил корреспондент агентства.

Также в привычном режиме работают заведения общепита и магазины. В эфире телевидения и радио, как в обычный выходной день, идут развлекательные программы, а также ведут отчет о деятельности председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Днем The Washington Post сообщил, что в небе столицы Северной Корее летают вертолеты, а жители сметают с полок предметы первой необходимости. Источники издания отмечают, что северокорейцы запасаются всем — от домашней химии до риса, а также алкоголя, сигарет и консервов.

Различные провокационные сообщения стали появляться в СМИ в связи с тем, что с 11 апреля Ким Чен Ын давно не появлялся на публике. Так, 25 апреля распространилась информация о якобы смерти лидера страны. В ответ на это государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ына. Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с послом КНДР в РФ, и у него нет подтверждений о болезни северокорейского лидера.