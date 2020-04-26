Американские СМИ сообщили, что в небе столицы Северной Корее летают вертолеты, а жители сметают с полок предметы первой необходимости.

Сообщения о панике и вертолетах в небе Пхеньяна опровергли

Фото: www.globallookpress.com /Handout

Корреспондент ТАСС, работающий в Северной Корее, опроверг заявления американских коллег о панике в Пхеньяне. Население по его словам живет в привычном режиме.

В городе действуют строгие карантинные меры из-за COVID-19, поэтому на улицах мало людей. Нет и дополнительных экипажей полиции или сотрудников безопасности.

«Тем не менее из громкоговорителей доносятся веселые песни в исполнении популярных коллективов народной республики», — заявил корреспондент агентства.

Также в привычном режиме работают заведения общепита и магазины. В эфире телевидения и радио, как в обычный выходной день, идут развлекательные программы, а также ведут отчет о деятельности председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Днем The Washington Post сообщил, что в небе столицы Северной Корее летают вертолеты, а жители сметают с полок предметы первой необходимости. Источники издания отмечают, что северокорейцы запасаются всем — от домашней химии до риса, а также алкоголя, сигарет и консервов.

Различные провокационные сообщения стали появляться в СМИ в связи с тем, что с 11 апреля Ким Чен Ын давно не появлялся на публике. Так, 25 апреля распространилась информация о якобы смерти лидера страны. В ответ на это государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ына. Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил, что недавно встречался с послом КНДР в РФ, и у него нет подтверждений о болезни северокорейского лидера.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая

Последние новости

21:02
В Твери на ОЖД полыхает вагон
20:58
Заведующая скорой помощью выпала из окна одной из московской клиник
20:53
Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая
20:39
Останки пяти человек со времен Второй мировой войны откопали в Луге
20:25
Михомайдан: зачем снова на Украине всплыл «пророк» и «спаситель» Саакашвили
20:11
«Какая сексуальная!»: Фото полуголой Елены Яковлевой взбудоражило соцсети

Сейчас читают

Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок