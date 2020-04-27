Власти трех областей Италии обратились к российским военным с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Heiko Becker via www.imago-image; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к трем миллионам. Умерли уже более двухсот тысяч человек. Причем четверть из них — жители США. Американские СМИ публикуют шокирующую статистику.

В Нью-Йорке почти 90% тех, кого подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались. Врачи пытаются понять, почему. Возможно, к аппаратам подключали только самых тяжелых больных. Однако эксперты не исключают, что техника была неправильно запрограммирована.

Тем временем, в некоторых штатах смягчили карантинный режим. Так, жители Флориды отправились на пляжи. А вот в Чикаго на вечеринку в частный дом пришли около тысячи человек, при том, что в штате запрещено собираться компаниями больше десяти.

Правительство Италии приняло решение ослабить карантин. С мая там снова откроются парки, ресторанам разрешат работать «на вынос», но массовые мероприятия останутся под запретом. Власти еще трех областей обратились с просьбой к российским военным помочь в борьбе с коронавирусом. Ранее отряды Минобороны успешно обработали несколько десятков домов престарелых на севере Италии.

С сегодняшнего дня начинают снимать ограничительные меры и ряд других стран. В Чехии открываются кафе и непродуктовые магазины. Власти страны разрешили гражданам выезжать заграницу. Восстанавливать торговлю планирует и Хорватия. А в Швейцарии сегодня откроются салоны красоты, автомойки, частные стоматологии.

На этой неделе о снятии ряда ограничений могут объявить и в Великобритании. Об этом объявит премьер Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, и накануне вернулся в свой офис на Даунинг стрит.

На Украине аграрии потребовали возобновить работу рынков. Сотни фермеров заблокировали мост через Днепр на въезде в Херсон. В знак протеста участники акции засыпали дорогу огурцами. Сельхозпроизводители заявили, что лишились средств к существованию, им негде продавать овощи и фрукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России.

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Тема:
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