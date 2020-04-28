Трансляция завершена

Президент РФ Владимир Путин выступает 28 апреля с новым обращением к гражданам из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и участвует в совещании с губернаторами в режиме видеоконференции. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что планируется совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы всех регионов страны, сообщил пресс-секретарь президента журналистам.

«Что касается президентского уровня, то на завтра (28 апреля) готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции, в мероприятии должны принять участие главы 85 регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин доложит президенту РФ Владимиру Путину о вариантах изменения ограничительных мер из-за COVID-19.