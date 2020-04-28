В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило три миллиона человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marco Passaro; 5-tv.ru
В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. В Испании детям младше 14 лет разрешили гулять на улицах, но только в течение часа и в сопровождении одного взрослого.
В Чехии открыли кафе и все магазины и даже позволили гражданам выезжать заграницу. Вот только далеко не все страны сейчас принимают туристов. Да и по возвращении домой придется соблюдать двухнедельный карантин или предоставить отрицательный тест на коронавирус.
К британцам обратился премьер Борис Джонсон, который переболел COVID-19 и накануне вернулся на работу. Он выступил у своего офиса на Даунинг-стрит, и заявил, что ситуация хотя и медленно, но меняется в лучшую сторону. И вскоре уже можно будет запустить двигатели британской экономики.
А вот когда запустят двигатели новые самолеты Airbus неизвестно. Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, заявила, что теряет деньги с невиданной скоростью и оказалась на грани выживания.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. Умерли уже более двухсот тысяч. Больше всего — 55 тысяч — в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут.
Полезная информация:
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