В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. В Испании детям младше 14 лет разрешили гулять на улицах, но только в течение часа и в сопровождении одного взрослого.

В Чехии открыли кафе и все магазины и даже позволили гражданам выезжать заграницу. Вот только далеко не все страны сейчас принимают туристов. Да и по возвращении домой придется соблюдать двухнедельный карантин или предоставить отрицательный тест на коронавирус.

К британцам обратился премьер Борис Джонсон, который переболел COVID-19 и накануне вернулся на работу. Он выступил у своего офиса на Даунинг-стрит, и заявил, что ситуация хотя и медленно, но меняется в лучшую сторону. И вскоре уже можно будет запустить двигатели британской экономики.

А вот когда запустят двигатели новые самолеты Airbus неизвестно. Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, заявила, что теряет деньги с невиданной скоростью и оказалась на грани выживания.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. Умерли уже более двухсот тысяч. Больше всего — 55 тысяч — в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112