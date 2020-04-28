Доктор Мясников предрек миру смертоносную эпидемию
Врач отметил, что пандемия коронавируса позволит специалистам лучше подготовиться к грядущим вспышкам заболеваний.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов; www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso, via www.imago-images.de, Sabine Brose/Sorge via www.imago-images.de, Dmitry Rozhkov/wikipedia.org; ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников предрек миру смертоносную эпидемию. В эфире шоу на YouTube-канале врач отметил, что в будущем человечество может столкнуться с более серьезными вспышками заболеваний.
«Будет другая эпидемия, обязательно будет. <…> Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%», — заявил Александр Мясников.
Врач подчеркнул, что нынешняя пандемия коронавируса позволит специалистам подготовиться к грядущим угрозам распространения инфекций. Александр Мясников добавил, что в настоящее время самым опасным местами являются больницы. Именно в стационарах высока вероятность инфицирования коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут.
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