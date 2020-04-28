Трамп категорически отверг слухи о переносе выборов президента США

Дональд Трамп отверг утверждения, что планирует перенести сроки президентских выборов из-за пандемии. Об этом ранее заявлял его главный конкурент, демократ Джо Байден.

При этом глава Белого дома снова заговорил об ответственности Китая за распространение коронавируса, в том числе финансовой.

«Мы проводим очень серьезное расследование, и мы дадим вам знать о его результатах. Мы не довольны Китаем и всей ситуацией в целом. Если бы в Китае действовали быстрее, то было бы возможно не допустить распространение вируса. Германия изучает ситуацию, мы изучаем ситуацию. И мы говорим о гораздо более крупной сумме, нежели Германия», — сказал Трамп.

Нужно отметить, что официальный Берлин счет Китаю не выставлял. Это сделал в виде шутки один из немецких таблоидов, указав сумму 149 миллиардов евро.

Ошибки и самоуверенность Трампа вдохновили Брэда Питта. В одном из телешоу актер предстал в образе главного вирусолога США и высмеял слова президента об «относительно скором появлении вакцины» от коронавируса.

«Относительно скоро по отношению к чему? К истории Земли? Тогда да, вакцина действительно скоро появится. Но, например, если вы скажете другу, что относительно скоро придете и появитесь через полтора года, то он будет относительно зол», - съязвил Питт.

При этом предпосылок для улучшения ситуации в США пока нет. Число заразившихся там уверенно приближается к миллиону.

Продолжается скандал вокруг авианосца Теодор Рузвельт. По последней информации, из пятитысячного экипажа у более чем девятисот человек обнаружен коронавирус.

В Европе подсчитали ущерб от пандемии. Он может оказаться значительно больше, чем от глобального экономического кризиса 2008 года. Страны Старого света могут потерять до восьми процентов от ВВП.

Во Франции после полутора месяцев простоя хотят возобновить восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери. Накануне храм посетили архитекторы — проверили готовность реставрационной площадки.

А Турция вводит новые ограничения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа с 1 по 3 мая. Сейчас в республике больше 110 тысяч инфицированных. Принимать туристов планируют не раньше августа, при этом из отелей должны исчезнуть шведские столы.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. Более двухсот тысяч скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп высказался о самочувствии Ким Чен Ына.