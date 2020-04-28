«Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом»: Путин

Президент России Владимир Путин в своем обращении, связанным с распространением коронавируса в стране, перед совещанием с губернаторами предупредил, что нужно быть к любому развитию ситуации.

«Совсем не повод остановить работу в борьбе с пандемией, даже если план по койко-местам выполнен — надо наращивать ресурсы», подчеркнул президент.

«Используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионах, не дожидаясь сигналов сверху», — отметил Путин.

В своем выступлении президент особо отметил, что вся система здравоохранения должна работать эффективно.

«Если где-то есть сбои, страдают люди — все звенья должны быть отлажены», — указал Владимир Путин.