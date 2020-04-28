Путин о ситуации с коронавирусом: «Опасность не миновала, она очень велика»

Президент РФ Владимир Путин сказал, что опасность с коронавирусной инфекцией COVID-19 еще не миновала. Заявление он сделал во время совещания с губернаторами по борьбе с болезнью.

«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее <…>. Опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика», — сказал глава государства.

По его словам, болезнь с каждым днем затрагивает все большее количество людей и семей. Путин выразил соболезнования тем, чьи родственники погибли из-за COVID-19.

«Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких. Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей», — отметил президент.

Однако нельзя думать, что «все позади», отметил российский лидер. Он призвал граждан проявить максимальную ответственность и осторожность в предстоящие майские праздники. Они станут решающими в борьбе с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал празднование Дня Победы в режиме самоизоляции.

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