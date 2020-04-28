Путин: все россияне отметят День Победы в режиме самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся страна будет отмечать День Победы в режиме самоизоляции. Об этом он сообщил на совещании с губернаторами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Соблюдая режим самоизоляции, мы отметим и священный праздник — День Победы. Пройдет авиационная техника, а вечером обязательно будет традиционный праздничный салют. Проведем и парад, и марш Бессмертного полка, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна», — сказал глава государства.

Президент также призвал всех воздержаться от походов в гости на майские праздники. Особенно — посиделок в больших компаниях.

«Прошу проявить предельную осторожность. Воздержаться от похода в гости, от посиделок в больших компаниях. Предстоящие майские дни — решающие», — сказал он.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин заявил, что в России еще не прошел пик по эпидемии коронавируса.

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