Путин: Россия не бросит умирать своих родителей, бабушек и дедушек

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бросит умирать своих родителей, бабушек и дедушек, как герои рассказа Джека Лондона «Закон жизни». Заявление он сделал на совещании с губернаторами по борьбе с коронавирусом нового типа.

«Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона „Закон жизни“. В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код», — сказал глава государства.

Путин объяснил, что россияне учились у своих предков совсем другим ценностям. Последнюю тысячу лет каждый житель страны живет с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности.

«Эти ценности лежат в основе и других религий народов России — ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей», — подчеркнул президент.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания Владимир Путин заявил, что опасность коронавируса не миновала. Он призвал всех оставаться дома на майские праздники.

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