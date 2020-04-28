Врачам в Петербурге разрешили проводить плановые медосмотры

Власти Санкт-Петербурга сняли запрет на проведение плановых профилактических осмотров. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова.

«Снять с 28 апреля 2020 запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп», — говорится в документе.

Запрет на проведение данного вида деятельности был введен на территории Петербурга с 25 марта. Причиной стала пандемия коронавируса.

С 26 апреля в городе также возобновили проведение плановой вакцинации детей. Прививки начали ставить и взрослым по эпидемическим показаниям. Запрет на плановую диспансеризацию остается в силе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 436 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 544 человека, умерли 27.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что губернатор города на Неве Александр Беглов обратился к петербуржцам в связи с ситуацией с COVID-19.

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